Олеся Максименко В Прикамье 429 новых случаев заражения COVID-19 В больницах находятся 83 пациента Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки в Пермском крае выявлено 429 новых случаев инфицирования коронавирусом.

В числе заболевших — 34 ребёнка и 172 человека старше 50 лет. Более 80% заразившихся — 346 человек — проходят лечение амбулаторно, 83 пациента находятся в больницах. Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 20,3%, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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