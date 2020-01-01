Олеся Максименко
В пермском ТЦ «Лайнер» реализуются помещения за 89 млн руб.
Общая площадь продаваемых помещений — почти 3 тыс. кв. м
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На сайте «Авито» размещено объявление о продаже помещений на первом и втором этажах торгового центра «Лайнер», расположенного в Перми по адресу бульвар Гагарина, 46. Продавец — ПАО Банк «ФК Открытие».
Общая площадь реализуемых помещений — 2833,6 кв. м. Цена — 89 млн руб. В объявлении сказано, что здание возведено в 2006 году, к нему подведены все коммуникации. Оба помещения реализуются через проведение публичных торгов.
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