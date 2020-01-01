Олеся Максименко С понедельника в трёх районах Перми отключат горячую воду Горячее водоснабжение будет отсутствовать в части домов Ленинского, Индустриального и Свердловского районов Поделиться Поделиться Твитнуть

В связи с проведением гидравлических испытаний с понедельника, 26 июля, в части домов Ленинского, Индустриального и Свердловского районов будет отключено горячее водоснабжение.

С 26 июля по 8 августа горячей воды не будет в домах на улицах Братской, Запорожской, Балхашской, Холмогорской, Старцева, Самаркандской, Пихтовой, Суздальской, Героев Хасана, Усольской, Полазненской, Ижевской, Коломенской, Кузбасской, Анвара Гатауллина, Сергинской, Новосибирской, Никулина, Кузбасской, Лукоянова, Куйбышева, Весенней, Брестской.

Также с понедельника, 26 июля, до 9 августа горячее водоснабжение будет отсутствовать в домах в Баковом переулке, на улицах Борчанинова, Екатерининской, Крисанова, Луначарского, Пушкина и шоссе Космонавтов.

Со вторника, 27 июля, до 9 августа горячую воду отключат в домах на улицах 9 Мая, Баумана и Мира.

С 28 июля до 10 августа горячей воды не будет на улицах 25-го Октября, Газеты «Звезда», М. Горького, Сибирской, Советской, Монастырской, Петропавловской, Ленина, Пермской, Клименко, Екатерининской и Островского.

На этот же период запланированы отключения горячего водоснабжения в домах на улицах Мильчакова, шоссе Космонавтов, Челюскинцев, Полевой, Крылова, Вильвенской, Связистов, Овчинникова, Горняков, Капитана Гастелло, Левченко, Луньевской, Карпинского, Котовского, в переулке Бершетском.

Полный список адресов, по которым будут происходить отключения горячей воды, опубликован на сайте Пермской сетевой компании.

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