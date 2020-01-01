Олеся Максименко В Перми закрывается кафе Testofila О причинах владельцы не сообщают Поделиться Поделиться Твитнуть

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Кафе-кондитерская Testofila, расположенное в Старокирпичном переулке в Перми, с понедельника, 26 июля, прекращает свою работу. Об этом сообщается на странице заведения в Instagram.

О причинах закрытия не говорится, тем не менее, владельцы пишут, что десерты и торты остаются доступны под заказ.

Между тем 17 июля на сайте «Авито» было размещено объявление о продаже кафе-кондитерской Testofila за 1,2 млн руб. Помещение продаётся с оборудованием, мебелью, меню и техкартами. «Штат сотрудников полностью укомплектован и готов продолжить работу на нового владельца», — сказано в предложении, которое действительно до 25 июля.

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