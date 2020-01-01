Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 28 территориях Прикамья
Лидеры по числу заразившихся — Пермь, Пермский район и Березники
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 28 территориях Пермского края.
В Перми выявлено больше всего жителей с COVID-19 — 171. В Пермском муниципальном районе заразились 58 человек. На третьем месте — Березники, где зафиксирован 41 случай заболевания.
20 человек заразились в Гайнском муниципальном округе, по 17 — в Добрянском и Лысьвенском городских округах.
Далее статистика выглядит так:
15 — Бардымский муниципальный округ;
12 — Краснокамский городской округ;
11 — город Чайковский.
В остальных территориях — менее десяти инфицированных за сутки.
Всего в Пермском крае выявлено 69 562 жителя с коронавирусной инфекцией.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.