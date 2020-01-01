Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 28 территориях Прикамья Лидеры по числу заразившихся — Пермь, Пермский район и Березники Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 28 территориях Пермского края.

В Перми выявлено больше всего жителей с COVID-19 — 171. В Пермском муниципальном районе заразились 58 человек. На третьем месте — Березники, где зафиксирован 41 случай заболевания.

20 человек заразились в Гайнском муниципальном округе, по 17 — в Добрянском и Лысьвенском городских округах.

Далее статистика выглядит так:

15 — Бардымский муниципальный округ;

12 — Краснокамский городской округ;

11 — город Чайковский.

В остальных территориях — менее десяти инфицированных за сутки.

Всего в Пермском крае выявлено 69 562 жителя с коронавирусной инфекцией.

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