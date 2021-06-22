Оперштаб Пермского края продлил ограничительные меры до сентября В Роспотребнадзоре назвали обстановку в регионе крайне неблагополучной Поделиться Поделиться Твитнуть

Оперштаб

Константин Долгановский

В пятницу, 23 июля, под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина состоялось заседание оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19. По итогам обсуждения принято решение продлить до 31 августа противокоронавирусные меры, действующие на территории региона.

Так, до сентября сохраняется ограничение на работу ночных клубов, дискотек и иных развлекательных и досуговых заведений.

До этого же срока продлен запрет на работу заведений общественного питания с 01:00 до 06:00 часов.

Продолжат действовать ограничения на проведение физкультурных, спортивных и культурных, и ряда других мероприятий.

В общественном транспорте, торговых центрах, в помещениях банков, иных организаций, лифтах, парковках и других местах скопления людей всё так же жителям края необходимо соблюдать масочный режим.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин также дал ряд особых поручений.

Во-первых, принять меры по недопущению скопления пассажиров внутренних и зарубежных рейсов в залах ожиданий, прилета и отлета международного аэропорта «Пермь»

Во-вторых, усилить контроль за соблюдением мер безопасности в загородных лагерях.

В ходе работе штаба руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев сообщил, что ведомство оценивает санитарную обстановку в регионе как крайне неблагополучную.

«Ситуация в регионе очень сложная, и тут два возможных варианта действий. Можно просто ждать, когда процесс распространения инфекции затухнет сам собой. Второй — сделать все, чтобы замедлить процесс, чтобы число заболевших ежедневно не было таким большим. Для этого нужно быстро, оперативно работать, добиваться соблюдения масочного режима и ограничительных мер. Параллельно вести вакцинацию населения», — сказал Костарев.

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