ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% Это максимальное повышение с декабря 2014 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Центробанк в пятницу, 23 июля, принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 6,5%.

Комментируя решение, регулятор заявил заявил о том, что «российская экономика во втором квартале 2021 года достигла допандемического уровня».

По прогнозам Банка России, годовая инфляция в 2021 году составит от 5,7% до 6,2%, в 2022 году снизится до 4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Также ЦБ прогнозирует рост ВВП в этом году на 4,0–4,5%.

Напомним, в прошлый раз, 11 июня, ЦБ повышал ключевую ставку на 0,5 п. п., до 5,5%.

Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 10 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.