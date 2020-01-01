PAN City Group дарит отпуск! Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Отдых и покупка квартиры раньше казались несовместимыми событиями, но PAN City Group разрушает стереотипы, объявляя акцию на квартиры в жилом комплексе «Салют»1 (ул. Камская, 2/4). Только в августе Вы можете сэкономить, купив квартиру со скидкой до 283 тыс. руб., и поехать в отпуск всей семьёй! Теперь не нужно выбирать — новая квартира или долгожданный отдых. С организатором акции PAN City Group2 возможно всё!

Акция действует на ряд 1-, 2-, 3-комнатных квартир3 при условии заключения договора долевого участия в срок до 25 августа и единовременной оплате. Успевайте: в наличии остаётся всё меньше квартир!

ЖК «Салют» находится на финишной прямой: степень готовности дома — 93%, а значит, ваше новоселье будет совсем скоро! Квартиры сдаются с полной отделкой, которая существенно сократит время и финансовые затраты на обустройство нового жилья. Первые этажи жилого комплекса займут кофейни и пекарни, магазины, салоны красоты и другие операторы услуг. В шаговой доступности от ЖК «Салют» — поликлиники и больницы, школы и детские сады.

Ваша мечта о собственной квартире станет реальностью: специалисты отдела продаж PAN City Group помогут вам с одобрением ипотеки по ставке от 5% годовых4, оформив заявку прямо в офисе продаж. Кроме того, для семей с детьми есть возможность оплатить часть необходимой суммы за счёт материнского капитала, что станет хорошим подспорьем. Запишитесь на экскурсию по телефону +7 (342) 207-17-07 и выбирайте желаемую планировку!

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://salutdom.ru/ или через приложение PAN в App Store и Play Market.

ЖК «Салют»

PAN City Group

1 ЖК «Салют» — строящийся многоквартирный дом по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово, ул. Камская, 2/4. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://salutdom.ru/.

2 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3 Скидка в размере 5% предоставляется на квартиры в строящемся ЖК «Салют» по адресу: Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельское поселение, д. Кондратово, ул. Камская, 2/4. В акции участвуют квартиры №120 (секция 2, 5-й этаж, площадь 31,7 кв. м, стоимость 2 564 895 руб. с учётом скидки 134 994 руб.), №112 (секция 2, 5-й этаж, площадь 60,2 кв. м, стоимость 4 040 302 руб. с учётом скидки 212 647 руб.), №19 (секция 1, 3-й этаж, площадь 84,8 кв. м, стоимость 5 387 369 руб. с учётом скидки 283 546 руб.). Скидка предоставляется при условии подписании ДДУ в срок до 25.08.2021 г. включительно при полной оплате цены договора в течение 5 дней с момента регистрации ДДУ. Сроки проведения акции — с 23.07.2021 по 31.08.2021 г.

4 ставка предоставляется в рамках программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» на весь срок кредитования при личном и имущественном страховании. Заёмщики — граждане РФ, имеющие первого или последующих детей-граждан РФ, рождённых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022, либо заёмщики с ребёнком-инвалидом до 18 лет, рождённым не позднее 31.12.2022. Сумма кредита для МиМО, СПБ и ЛО — не более 12 млн руб., для остальных субъектов РФ — не более 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредита — от 1 до 30 лет. Условия действительны на 07.07.2021 г. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. Реклама.

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