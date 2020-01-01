Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 23 по 25 июля Поделиться Поделиться Твитнуть

23 июля с 04:40 до 24 июля, 03:30 TheatreHD покажет запись спектакля «Сказки Гофмана» (16+). Витторио Григоло в главной партии в опере Жака Оффенбаха на сцене Метрополитен оперы. Хибла Герзмава сыграет двух возлюбленных Гофмана: чахоточную певицу Антонию и самовлюблённую актрису Стеллу. Режиссер Бартлетт Шер создаёт на сцене ярмарку, полную аттракционов — в ней блистают Эрин Морли в партии механической куклы Олимпии и Кристин Райс в партии куртизанки Джульетты. Харизматичная Кейт Линдси выступит в роли Никлауса/Музы, а Томас Хэмпсон добавит к своему обширному репертуару в Мет роли четырех злодеев. За пультом — Ив Абель.

23 июля в 13:00 стартует этно-fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код» (6+). На сайте Культура.РФ можно увидеть онлайн-трансляцию фестиваля.

23 июля с 22:00 до 23 января 2022 года Opera North совместно с ансамблем современного танца Phoenix Dance показывает балет «Весна священная» (16+).

23 июля в 22:00, 24 июля в 16:00 и 25 июля в 22:00 продюсерский центр «Точка доступа» приглашает увидеть онлайн-трансляцию спектакля «Теодицея на минималках» (18+). Спектакль о том, как интернет оказывается инструментом и местом производства высказываний о сложном опыте.

24 июля с 04:40 до 25 июля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Дочь полка» (16+) Гаэтано Доницетти — блестящий образец соединения традиций итальянской оперы-буффа и французской комической оперы: композитор здесь подобен своей героине, благородное происхождение которой оттеняется лихим солдатским воспитанием. Спектакль Лорана Пелли прибавляет к колоратурным россыпям голосов и бодрому ритму оркестра жонглирование картошкой, балет горничных и танк, на котором отвоевывать любимую Мари приезжает целый полк французских гвардейцев.

24 и 25 июля в 12:00 в Пермском государственном цирке зрителей ждёт программа «Цирк удивительных зверей» (0+).

24 июля в 14:00 от ТРЦ «Разгуляй» стартует иммерсивный променад-спектакль «Дух города» (12+).

24 июля в 19:00 в кафе «Паприка» выступит кавер-исполнитель Захар Насыров (12+).

24 июля с 21:00 до 26 августа на сайте Баварской национальной оперы в рамках Мюнхенского оперного фестиваля можно увидеть оперу Моцарта «Идоменей» (16+). Дирижёр Константинос Каридис, постановка Анту Ромеро Нуньеса, хореография Дастина Кляйна. Идоменей — Мэтью Полензани, Идаманте — Эмили Д`Анджело, Илия — Ольга Кульчинская.

25 июля с 04:40 до 26 июля, 03:30 TheatreHD покажет запись оперы «Трубадур» (16+). Для режиссера Дэвида Маквикара в оперных постановках исторический фон важен не меньше, чем личная драма героев. Не гонясь за буквальной достоверностью деталей, Маквикар пишет свои картины крупными эффектными мазками, поэтому в его спектаклях так важно присутствие значительных актерских индивидуальностей. Анна Нетребко и Дмитрий Хворостовский идеально вписываются в созданный режиссёром мир «Трубадура». Для Дмитрия Хворостовского выступление в партии графа ди Луны на сцене Мет стало одним из последних в карьере.

25 июля в 15:00 TheatreHD и «Кристалл IMAX» покажут пьесу Саймона Стивенса по одноименному роману Марка Хэддона «Загадочное ночное убийство собаки» (16+). Зрителей ждёт увлекательное зрелище, которому аплодировали зрители всего мира — от Вест-Энда и Бродвея до Мексики, Кореи и Москвы. Лауреат семи премий Лоуренса Оливье и премии «Тони» за лучшую пьесу.

25 июля в 19:00 в концертном зале «Атмосфера» пройдёт фестиваль Новой школы (16+). Зрителей ждёт выступление хип-хоп артистов.

25 июля в 22:00 пройдёт бесплатная онлайн-экскурсия «Эрмитаж — парадные интерьеры» (12+).

До 2 августа Дом художника приглашает на выставку «Мастер и ученики» (6+) памяти Валерия Минеева.

До 7 августа Центр городской культуры приглашает принять участие в первой «Пермской квартирале» (12+). В программе — экскурсии, мастер-классы и другие события.

До 8 августа Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Столпы русского авангарда. Три точки зрения. Николай Ватагин. Георгий Литичевский. Вячеслав Колейчук» (16+).

До 14 августа портал OperaVision покажет запись оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (16+) в постановке Грэма Вика. Дирижёр — Алпеш Чаухан.

До 15 августа музей современного искусства PERMM приглашает на выставки «Архипов. Предметы гордости и стыда» (0+) и «Гастев. Как надо работать» (0+).

До 19 августа Большой театр Женевы показывает оперу Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» (16+) в постановке хореографов Сиди Ларби Шеркауи и Дамьена Жале. Над сценографией работала Марина Абрамович, дирижёр Джонатан Нотт.

До 21 августа Королевская шведская опера показывает балет «Riptide» («Водоворот») (16+) — первый крупный балет, созданный исландским хореографом и танцовщицей Хлин Хьялмарсдоттир. Впервые Шведская Королевская опера завершает сезон мировой премьерой онлайн. Riptide изображает феномен социальной изоляции. Водоворот безжалостен и опасен.

До 24 августа Хореографическая труппа (LA)HORDE и Национальный балет Марселя выложили видеозапись постановки «Эхо с Джехни Бет» (16+), созданную совместно с исполнителем электронной музыки Rone.

До 27 августа Норрландская опера показывает спектакль Дэна Турдена «Любовь & политика» (16+), сочетающий в себе четыре оперы Джузеппе Верди по пьесам Фридриха Шиллера — «Дон Карлос», «Разбойники», «Луиза Миллер» и «Жанна Д’Арк». Дирижёр Вилле Матвеев.

Центральный выставочный зал

До 29 августа Центральный выставочный зал приглашает на выставку «Личная территория. Книга художника: иллюстрации, инсталляции, объекты» (12+).

«Она», Анна Чугайнова

Галерея «Дом Боне»

До 8 сентября галерея «Дом Боне» приглашает на выставу Анны Чугайновой «Осознание» (6+).

До 13 сентября Ирландская национальная опера показывает digital-проект «20 кадров оперы» (16+) — 20 короткометражных опер, созданные в течение шести месяцев 160 оперными артистами. В состав проекта вошли «Миссис Штрейхер» — письма Бетховена Нанетте Штрейхер в постановке Джеральда Барри на собственную музыку; «Разрыв» Эны Бреннан в режиссуре Джо Манган; «Зелёный цвет» в постановке Хью О’Коннора по тексту Марка Бойла на музыку Роберта Коулмана; «Терпеливая женщина» Мюрэнн Ахерн и Луиса Ловетта на музыку Конора Линехана. Они исполняются на английском языке с субтитрами на английском, немецком и французском.

До 15 сентября в Доме Мешкова проходит выставка «Почётный гражданин всея Русской земли» (6+). Впервые экспонируются фотоматериалы научных экспедиций, подлинные фотографии и документы Николая Мешкова из фондов музея.

До 3 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Династия» (0+). Выставка представляет произведения шести художников трех поколений, принадлежащих к знаменитой московской художественной династии Арендтов. Основу выставки составляет раздел скульптуры, который знакомит с работами скульпторов — выпускников ВХУТЕМАСа Ариадны Арендт (старшей), Меера Айзенштадта и Анатолия Григорьева. Дополняют экспозицию рельефы Натальи Арендт, текстильные коллажи Марии Арендт, графика и керамика Ариадны Арендт (младшей).

До 31 октября проект Arte Concert транслирует первый европейский концерт Рэя Чарльза Ray Charles: Live in France 1961 (16+).

До 31 октября Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Неземная красота» (0+). Интерактивная выставка для детей представит икону и храмовую скульптуру в первую очередь как произведения искусства. Кураторы выставки предложат маленькому зрителю «ключи» и подсказки к пониманию сложного образного языка иконы, постараются раскрыть ту особую неземную красоту, которая не сразу воспринимается детьми при взгляде на религиозные памятники.

До 21 декабря Рейнская национальная опера выложила видеозапись хореографической постановки «Танцуя Моцарта в XXI веке» (16+), в программу которой вошли работы Рубена Жуияра «Amadé» и Марвика Шмитта «Ganglow».

До 25 декабря Голландская национальная опера показывает эротическую мистерию «Первые люди» (18+). Сюжет интерпретирует бескомпромиссный Каликсто Бийето, а в качестве дирижера дебютирует с оркестром Консертгебау Франсуа-Ксавье Рот. Партию Евы исполняет немецкое сопрано Аннетт Даш, а Адама — американский баритон Кайл Кетельсен. Опера содержит эротические сцены, поэтому строго 18+.

До 31 декабря в частной кондитерской «Грибушин» проходит благотворительная выставка репродукций живописных работ Эрика Дмитриевича Прена (1894-1985) из фондов Пермской художественной галереи «Русский англичанин» (0+).

Ежедневно Берлинер Ансамбль на своем сайте показывает «Изгнание/Бекстейдж» (16+) — веб-сериал о первой фазе репетиций спектакля по тексту Лиона Фейхтвангера в режиссуре Люка Персеваля.

Ежедневно Миланский «Пикколо-театро» транслирует запись документального фильма «Мастер-класс с Лукой Ронкони» (16+) о творческом методе режиссера. В нем также можно увидеть Анатолия Васильева. Запись доступна на итальянском языке.

Ежедневно Гоголь-центр показывает запись документального спектакля Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина» (16+). Спектакль был показан на публике лишь однажды. В постановку были приглашены с монологами Алексей Бартошевич, Ольга Седакова, Гарри Бардин, Юрий Сапрыкин, Людмила Улицкая, Андрей Лошак, Мариэтта Чудакова, Андрей Смирнов, Денис Карагодин и Лигалайз.

Ежедневно на официальном YouTube-канале Новой Голландии можно увидеть лекцию Ники Пархомовской «Альтернативные формы мирового театра» (16+).

Ежедневно можно увидеть The Silent Burn Project (16+) Акрама Хана. В составе проекта — короткометражные танцевальные и музыкальные фильмы с артистами студии, снятые в разных уголках света и затрагивающие важные для режиссера темы, а также документальный фильм, погружающий зрителя в закулисье знаменитой труппы.

Ежедневно можно увидеть балет Сиди Ларби Шеркауи «Кочевник» (16+). Одиннадцать танцоров на сцене с помощью своих тел воплощают все образы пустыни, и прекрасные, и ужасающие, оказывая на зрителя невероятно сильный эмоциональный эффект.

Ежедневно проходит показ кинопроекта «Агентство» (16+). Это 10-серийный фильм в жанре детектива и психологического триллера, который снял театральный режиссер Алвис Херманис. Действие происходит в Латвии летом 2020 года, а центральная тема — «история о мире, который меняется, и трогательной вере в то, что в нём по-прежнему можно всем манипулировать».

Ежедневно можно увидеть концерт в исполнении Чечилии Бартоли, Даниэля Баренбойма и Венского филармонического оркестра (16+). Запись из Большого фестивального дворца в Зальцбурге.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Дракон» (16+) МХТ имени Чехова. Последний спектакль Олега Табакова — бенефис мэтра — по пьесе Евгения Шварца в постановке Константина Богомолова.

Ежедневно можно увидеть спектакль «Чума на оба ваши дома!» (16+) Новосибирского театра «Глобус». Драматург Григорий Горин предположил, что могло бы происходить в Вероне после смерти Ромео и Джульетты.

Ежедневно можно увидеть «Опаловую петлю» (16+) — лаконичный балет без музыки в исполнении труппы американского хореографа Триши Браун.

Ежедневно можно увидеть запись открытия фестиваля «Виртуозы флейты» & «Северная лира» 2021 (6+) из концертного зала Мариинского театра.

Ежедневно можно увидеть спектакля Александринского театра «Суд над Раскольниковым» (16+) по пьесе Саши Филипенко в постановке Антона Оконешникова.

Ежедневно Театральный фонд Эмилии-Романьи на своем официальном канале в Vimeo показывает запись спектакля Риккардо Фрати «Дегенерации» (16+) по тексту Надии Террановы.

Ежедневно можно увидеть театральный подкаст студии «Либо/либо» «В своём репертуаре» (18+). В рамках проекта записаны беседы с Кириллом Серебренниковым, Ксенией Перетрухиной, Мариной Брусникиной, Виктором Рыжаковым, Борисом Павловичем, Михаилом Дурненковым, Аллой Сигаловой, Игорем Золотовицким, Еленой Ковальской, Фёдором Елютиным и Евгенией Петровской. Ведущие — актриса Варвара Шмыкова и театральный критик Павел Руднев.

Ежедневно GOGOL-Centеr показывает документальный фильм Александра Горчилина #КомуНаРусиЖитьХорошо (16+), который он снял во время экспедиции актеров по России. Тогда команда спектакля поехала в глубинку, чтобы узнать у реальных людей, «кому живется весело, вольготно на Руси».

Ежедневно Concert Arte показывает лучшие постановки фестиваля d'Aix-en-Provence (12+).

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