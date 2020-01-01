Анна Брюханова В Пермский край доставлено 10,2 тыс. комплектов вакцины от COVID-19 Новая партия «Спутника V» поступила в поликлиники Поделиться Поделиться Твитнуть

Вакцина от коронавируса

Константин Долгановский

В Пермский край доставили 10 200 комплектов двухкомпонентного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»). Прививка распределена между поликлиниками и медучреждениями Прикамья, сообщили в региональном минздраве.

Таким образом, всего с начала массовой иммунизации в край поступило уже более полумиллиона комплектов вакцин: 468,3 тыс. — «Спутник V», 42,4 тыс. — «ЭпиВакКорона», 4,7 тыс. — «КовиВак».

По данным на 23 июля, первым компонентом привились 466,7 тыс. жителей региона, завершили курс вакцинации 325 тыс. человек.

В связи с ростом количества желающих поставить прививку от коронавируса в минздраве края прогнозируют рост объёмов поставок вакцины в регион в ближайшие недели.

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