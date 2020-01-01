Анна Брюханова Пермскому поставщику отопления назначен штраф в 44,4 млн руб. за дискриминацию потребителей Краевое УФАС России выиграло дело против ПАО «Т Плюс» Поделиться Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Уральского округа признал законным решение регионального УФАС в отношении ПАО «Т Плюс», действия которого нарушали Закон о защите конкуренции. Антимонопольное ведомство уличило общество «Т Плюс», действующее совместно с ООО «ПСК», в дискриминации потребителей при заключении договоров теплоснабжения. За нарушение федерального закона УФАС по Пермскому краю назначило «Т Плюс» оборотный штраф в размере 44,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФАС России.

Пермское УФАС установило, что поставщик уклонялся от заключения договора теплоснабжения с ТСЖ «Норильская, 15», утверждая, что не является единой теплоснабжающей организацией для потребителей с левобережной части Перми. Также в компании заявляли, что затраты на содержание сетей в зоне теплоснабжения ул. Норильской, 15 учтены в тарифе ООО «ПСК», имеющего статус ЕТО. То есть в этой зоне договоры теплоснабжения могут заключаться только с ООО «ПСК».

Однако ведомство установило, что после присвоения обществу «ПСК» статуса ЕТО в 2015 году ПАО «Т Плюс» продолжало выборочно заключать договоры с отдельными ТСЖ и управляющими компаниями.

В зоне источника теплоснабжения Пермской ТЭЦ-9 утверждены тарифы как для ООО «ПСК», так и для ПАО «Т Плюс». При этом тариф для «ПСК» оказался дороже, чем у «Т Плюс», за счёт затрат на обслуживание теплосетевого имущества, переданного первой организации от второй.

При рассмотрении дела выяснилось, что в зоне ТЭЦ-9 за последние шесть лет «Т Плюс» заключило более 400 договоров теплоснабжения. Поэтому краевое УФАС пришло к выводу, что у поставщика не было объективных причин для отказа ТСЖ «Норильская,15» в заключении договора.

ПАО «Т Плюс» признали виновным в нарушении Закона о защите конкуренции и выдали компании предписание о необходимости устранить дискриминацию в отношении ТСЖ «Норильская, 15».

Поставщик с решением ведомства не согласился и обратился сначала в Арбитражный суд, затем в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Пермского края, а после в Арбитражный суд Уральского округа. Все инстанции признали решение и предписание Пермского УФАС России законными и обоснованными.

«Разбирательства Пермского УФАС с ПАО «Т Плюс» в вопросе дискриминации потребителей тепла начались в конце 2019 года. Теперь окружной Арбитражный суд поставил точку в этом споре, поддержав позицию антимонопольного ведомства. ПАО «Т Плюс» исполнило предписание УФАС, заключив договор теплоснабжения с товариществом», — пояснил руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

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