Под Краснокамском сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда
Объём повреждений пути уточняется
Как сообщили в Пермской транспортной прокуратуре, в пятницу, 23 июля, около пяти часов утра на переезде в Краснокамске произошёл сход четырёх вагонов грузового поезда.
Состав №3881 следовал со ст. Оверята до ст. Краснокамск. Опрокидывания вагонов, которые перевозили целлюлозу и цемент, не произошло.
Задержек движения и пострадавших нет.
Объём повреждений пути уточняется.
На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал Пермский транспортный прокурор.
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