Под Краснокамском сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда Объём повреждений пути уточняется Поделиться Поделиться Твитнуть

Сход поезда / фото: Пермская транспортная прокуратура

Как сообщили в Пермской транспортной прокуратуре, в пятницу, 23 июля, около пяти часов утра на переезде в Краснокамске произошёл сход четырёх вагонов грузового поезда.

Состав №3881 следовал со ст. Оверята до ст. Краснокамск. Опрокидывания вагонов, которые перевозили целлюлозу и цемент, не произошло.

Задержек движения и пострадавших нет.

Объём повреждений пути уточняется.

На место происшествия для координации действий правоохранительных и контролирующих органов выехал Пермский транспортный прокурор.





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