Олеся Максименко Новые заражённые COVID-10 выявлены уже в 30 муниципалитетах Пермского края В лидерах по количеству инфицированных — краевая столица, Пермский район и Верещагино Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За минувшие сутки в Перми выявлены 225 заражённых коронавирусом. В Пермском районе диагностировано 39 случаев заболевания, в Верещагино — 17.

В Березниках, Карагайском муниципальном округе и Кунгурском муниципальном районе зафиксировано по 16 инфицированных, в Кунгуре — 13, в Суксуне — 12, в Бардымском муниципальном округе — девять, в Соликамске — семь, в Охансе — шесть.

В Берёзовском муниципальном округе и Чернушинском городском округе — по пять случаев коронавируса, в Красновишерском городском округе — четыре, в Ординском, Сивинском м Уинском муниципальных округах — по три, в Ильинском городском округе, Косинском и Кочёвском муниципальных округах — по два.

По одному заболевшему обнаружено в Большесосновском муниципальном районе, ЗАТО Звёздный, Чайковском, Александровском, Еловском, Куединском и Частинском муниципальных округах, Октябрьском, Очёрском и Чердынском городских округах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.