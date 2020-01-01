Скончался бывший председатель Пермского крайсовпрофа Борис Пожарский Он возглавлял совет профсоюзов с 1985 по 2007 год Поделиться Поделиться Твитнуть

Борис Пожарский

Игорь Катаев

newsko.ru

В Перми 21 июля на 86-м году жизни скончался бывший председатель Пермского крайсовпрофа Борис Пожарский. Об этом сообщается на сайте профобъединения.

Борис Пожарский в 1958 году окончил Уральский политехнический институт, карьеру начинал сменным мастером на Пермском моторостроительном заводе им. Свердлова, за 26 лет прошёл путь до заместителя главного инженера. С 1979 по 1985 год Борис Пожарский трудился на выборной должности секретаря парткома.

В январе 1985 года был избран председателем областного совета профсоюзов. Эту должность он занимал до 2007 года.

За свою производственную и общественную деятельность Борис Пожарский был удостоен правительственных наград, в 1981 году стал лауреатом Государственной премии СССР. Награждён знаком ФНПР «За активную работу в профсоюзах».

Церемония прощания с Борисом Пожарским состоится 24 июля с 10:40 до 11:40 в большом зале на улице Старцева, 61.

Похороны пройдут на Северном кладбище в 13:40.

Редакция «Нового компаньона» выражает глубокие соболезнования родным и близким Бориса Пожарского.

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