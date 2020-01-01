Гипермаркету «Карусель» отказали в смене зонирования участка В комиссии по ППЗЗ опасаются строительства жилых домов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 22 июля, на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Пермского городского округа было рассмотрено заявление ООО «Красноборское» о смене зонирования на участке по шоссе Космонавтов, 59 — там расположен гипермаркет сети «Карусель».

Компания, управляющая сетью этих магазинов, просила установить на этом и прилегающих участках земли зону Ц-1, предусматривающую размещение объектов торговли, вместо действующей сейчас зоны ПК-4 («для использования объектов недвижимости организации, осуществляющей операции с недвижимым имуществом»).

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», члены комиссии по ППЗЗ большинством голосов высказались против вынесения заявления ООО «Красноборское» на публичные слушания.

Как отметил руководитель Института регионального и городского планирования Артем Габдрахманов, в зоне Ц-1 разрешается строить многоквартирные жилые дома, при этом данная территория не обеспечена достаточным количеством объектов социальной инфраструктуры.

В X5 Retail Group, куда входит ООО «Красноборское», пообещали позже прокомментировать планы по развитию участка.

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