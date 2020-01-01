За сутки в Пермском крае от коронавируса скончались 27 человек Выявлено 415 новых случаев заболевания Поделиться Поделиться Твитнуть

больница

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 415 новых случаев заражения COVID-19: 54 человека госпитализированы, 361 проходит амбулаторное лечение под наблюдением врачей. Выздоровели 310 человек. Скончались 27 пациентов с коронавирусом — это новый суточный максимум с начала пандемии.

В числе новых инфицированных — 184 пациента мужского пола, 231 — женского. Среди заболевших — 84 ребенка, 90 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 117 человек — от 30 до 49 лет, 77 — от 50 до 64 лет, и 47 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 69 140.

В ковидных отделениях больниц сейчас проходят лечение 2500 пациентов, 73 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 21,5%.

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