Анна Брюханова В Пермском крае расследуют дело врачей, выдававших фиктивные справки Установлено 50 случаев нарушения уголовного законодательства Поделиться Поделиться Твитнуть

Органы регионального управления Следственного комитета РФ расследуют ряд уголовных дел по фактам получения взяток за изготовление и сбыт подложных медицинских документов. В числе фигурантов — сотрудники одной из частных клиник Перми, должностные лица Пермского краевого наркологического диспансера, Пермской краевой психиатрической больницы, Краснокамской городской больницы, а также посредники передачи взяток и коммерческого подкупа. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

На данный момент установлено порядка 50 преступлений различной степени тяжести, обвиняемым предъявлены обвинения по шести различным статьям УК РФ.

Следствие установило, что на протяжении двух лет за денежное вознаграждение члены преступной группы выдавали фиктивные медицинские заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием и управлению транспортными средствами без медицинского обследования лиц. Злоумышленники также снимали с наркологического и психиатрического учёта без достаточных на то оснований, выдавали листки о временной нетрудоспособности, фальсифицировали результаты освидетельствования. В период пандемии недобросовестные медики предлагали приобрести отрицательные тесты на COVID-19.

Деятельность преступной группы сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю пресекли 28 апреля 2021 года. На сегодняшний день установлено одиннадцать фактов выдачи листков о временной нетрудоспособности, три случая незаконного снятия граждан с психиатрического учёта, два факта незаконного снятия граждан с учёта в наркологическом диспансере и один случай фальсификации результатов медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Кроме того, также установлен факт изготовления в период действия ковидных ограничений подложных документов об отсутствии у предъявителя коронавирусной инфекции. Подложные тесты изготавливались жительницей Перми от имени одной из частных медицинских клиник.

Сейчас расследование уголовных дел продолжается, следствие устанавливает полный список участников преступной группы.





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