Анна Брюханова По факту разлива нефти прокуратура проводит проверку Пятна нефтепродуктов обнаружены в реках Савалеихе и Верхней Мулянке Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура проведёт проверку по факту попадания нефтесодержащих продуктов в реки Верхнюю Мулянку и Савалеиху, протекающие вблизи п. Мулянка Пермского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

В ходе проверки специалисты исследуют степень загрязнения указанных водных объектов, почвы, а также оценят полноту мер, направленных на устранение нефтяного пятна.

К проверочным мероприятиям также привлечены Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края и специалисты Западно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, передаёт ВЕТТА.

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