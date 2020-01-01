Анна Брюханова В Прикамье осудят шестерых злоумышленников за присвоение маткапитала Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Шестеро жителей Краснокамска предстанут перед судом за мошенничество в крупном размере. Члены организованной группы обвиняются в совершении 42 эпизодов преступной деятельности. По данным прокуратуры Пермского края, в период с августа по ноябрь 2018 года им удалось похитить средства материнского капитала на сумму свыше 17 млн руб.

Следствие установило, что злоумышленники вводили в заблуждение лиц, желающих улучшить жилищные условия с помощью средств семейного капитала, и убеждали их подписать фиктивный договор о приобретении недвижимости. После перечисления денег на счёт фирмы преступники якобы оформляли сделку и отправляли документы в ведомство. На самом деле мошенники просто обналичивали средства клиентов с целью их хищения.

В числе пострадавших от действий злоумышленников — территориальные управления Пенсионного фонда РФ и министерства социального развития Пермского края, а также физические и юридические лица.

Уголовное дело направлено в Краснокамский городской суд Пермского края.

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