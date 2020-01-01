Олеся Максименко В Перми будет создан консорциум «Индустрия роста» Правительство региона подписало соответствующее соглашение с МФТИ и ПГНИУ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В среду, 21 июля, глава Прикамья Дмитрий Махонин, ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Дмитрий Ливанов и ректор Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дмитрий Красильников подписали трёхстороннее соглашение. Согласно документу, в Пермском крае будет создан консорциум «Индустрия роста» (Consortium «Industry of Growth»).

Кроме того, в консорциум войдут 10 партнеров — промышленных предприятий, ведущих IT-компаний и образовательных учреждений. В их числе — ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК), АО Пермский завод «Машиностроитель», ООО «АйТи Парма», ООО «Прогрессивные информационные технологии», ООО «Иксолла», пермские средние общеобразовательные школы №9 и №146, гимназия № 17, лицей № 1.

«Сейчас перед регионом стоят серьёзные задачи по разработке новых авиационных двигателей, более глубокой переработке нефтегазохимии, созданию новых композитных материалов, поэтому кадровая обеспеченность — это то, что необходимо нашим предприятиям. Без профильного образования она невозможна, поэтому сотрудничество между вузами — это тот вектор, который позволит нам решить задачи кадровой обеспеченности», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Также предполагается, что консорциум поможет избежать отток талантливой молодёжи из Пермского края. Дмитрий Ливанов, в свою очередь, обозначил, что в рамках консорциума МФТИ будет осуществлять масштабные программы повышения квалификации, чтобы повысить уровень качества преподавания естественно-научных дисциплин в школах и вузах. Кроме того, планируется реализация совместных проектов и программ, связанных с коммерциализацией научных разработок и освоением производства новой высокотехнологичной продукции в сфере взаимных интересов участников объединения.

«Открытие сетевой программы с Физтехом позволит студентам ПГНИУ получить востребованные компетенции. Направление «Искусственный интеллект и большие данные» создает условия для сохранения в регионе талантливых абитуриентов. Это повысит профессиональный уровень специалистов, которые необходимы для развития цифровой экономики в Прикамье. Сотрудники Пермского университета обменяются лучшими практиками с коллегами из МФТИ. Для нас очень важно, что вуз по достоинству оценил качество IT-образования в ПГНИУ при выборе партнёра для программы», — отметил Дмитрий Красильников.

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