Анна Брюханова
«Нам нужен город, который создаёт будущее, а не уходит в прошлое»
Эксперты обсудили, как Перми не остаться на обочине развития
Сегодня, 21 июля, состоялось второе заседание экспертного совета Перми при главе города Алексее Дёмкине. Эксперты обсудили идеи и перспективы развития города, а также предложения по доработке стратегии социально-экономического развития краевой столицы.
Стратегические цели развития городов-миллионников представила Елена Крузель, начальник департамента планирования и мониторинга администрации Перми:
— Эксперты утверждают, что у стратегии Перми нет главной идеи, которую можно воспринимать как продвижение среди других городов. В связи с этим мы изучили стратегии развития городов-миллионников.
Практически у каждого из них главной целью является улучшение качества и уровня жизни населения. Мы разделили все города на три группы.
Первая — города с научно-инновационным приоритетом развития: Воронеж, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск. Например, Новосибирск позиционирует себя как крупнейший образовательный центр и центр развития науки и инноваций, а Воронеж — город с благоприятной средой для развития предпринимательства и наукоёмких отраслей производства.
Вторая группа — города с культурно-деловым и туристическим приоритетом: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Красноярск, Волгоград, Казань. Последняя представляет себя как третья столица России с уровнем жизни мировых городов.
Третья группа — города с приоритетом развития комфортного проживания: Ростов-на-Дону, Челябинск, Омск.
Стратегической целью развития Перми является повышение качества жизни на основе инновационного развития — то есть это первая группа городов. Пермь позиционирует себя как территория инновационного развития, привлекательная для проживания и самореализации.
Для повышения уникальности имиджа города и выбора соответствующих приоритетов развития предлагаем обсудить вариант «Пермь — город реализации идей». Одно из основных направлений, реализующихся в городе, — современный, комфортный, зелёный техноград: комплексное благоустройство общественных пространств, новая экологическая политика (рекреационные зоны, «зелёные» технологии). Остальные направления: центр развития инновационного производства и технологий, город с развитым научно-образовательным комплексом, город реализации творческого и интеллектуального потенциала, активного досуга, здорового образа жизни. Таким образом, Пермь может стать городом для комфортной жизни и возможности самореализации.
После доклада Елены Крузель, слово предоставили экспертам.
Олег Жданов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:
— Пермь — город идей или зон — звучит очень обще. Будто мы хотим быть сильны во всём сразу. Но так не получится. Надо конкретнее выделять приоритеты. Я бы более критично отнёсся к позициям инфраструктуры. У нас всего лишь два IT-технопарка и оба частные, ещё есть индустриальный парк в Култаево. Просто для сравнения — технопарк между Баку и Сумгаитом занимает площадь в несколько тысяч гектаров, где находятся три профильных производства — машиностроительное, химическое и аграрное. То есть Пермь выглядит как песчинка в сравнении с горой. К слову, Курганский технопарк в три раза больше всех наших вместе взятых. Поэтому не нужно рассматривать это направление как приоритетное.
У нас есть две сферы, которые можно разрабатывать. Во-первых, это экология. Нужно исправить экологическое состояние вокруг города, чтобы утверждать, что в Перми комфортно жить. Во-вторых, нужно обратить внимание на культурно-образовательный аспект.
Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинг»:
— Если говорить о той стратегии, которая сегодня есть, она по факту представлена из конкурентного анализа: «этот город вот так сделал, этот — вот так, третий — вот так», но однозначно конкурентного анализа недостаточно. Нельзя просто поставить задачу выделиться перед другими конкурентами.
Очень важно ответить себе на вопрос: а что с нами произошло за 10 или за 20 лет? Какие стратегии городов стали наиболее успешными, а какие нет? А не просто кто что декларирует.
Первое — нам надо ответить на вопрос: какая наша ситуация? Очевидно, если наши жители до сих пор ездят в Екатеринбург за покупками, а в Казань — в аквапарк, то что-то у нас, наверное, не так.
Надо ответить на вопрос: почему оказалась на обочине развития? Почему мы отстали? Что не так сделали? И что нам нужно в следующее десятилетие сделать, чтобы не повторить этих ошибок?
Второе: сейчас работает концепция клиентоцентричности — она везде: в бизнесе, в государственной власти, в технологиях. Работая над стратегией, важно не просто наше мнение высказать и посмотреть, что там соседи делают, а поговорить с пермяками. Нужно понять, что они хотят от нашего города, кто связывает свою судьбу с Пермью и почему, а кто уезжает и почему.
Я приглашаю всех экспертов, руководство города — давайте поставим амбициозные цели, давайте изучим всю реальную ситуацию, наши возможности и сделаем ставку на конкретный тип и форму развития, который обеспечит процветание нашему городу!
Просто сказать «Пермь — территория инноваций» — это ничего не сказать. Этого мало! Сегодня в любой город приедешь, он — территория инноваций.
Мы живём с вами в эпоху перемен. Это значит, что в следующие 10 лет возникнет новый технологический уклад, по факту возникнет новая человеческая цивилизация, и очень важно, чтобы у нас был город, который создаёт будущее, а не уходит в прошлое.
Сегодня хребтом экономики Пермского края является нефтяная отрасль. Что будет с «нефтянкой» через 10—15 лет? Что будет с нашим городом, если не будет поступлений от «нефтянки»? Чем мы заменим эту отрасль?
Мы должны понимать, какими ресурсами обладает город. Я считаю, очень важно сосредоточиться на тех преимуществах, которые у нас есть. Я бы начал с того, что мы — уже событийная культурная столица Урала, и мы должны стать культурной столицей России и мира. Например, сделать из Дягилевского фестиваля событие европейского и мирового масштаба. У нас сильная медицина, фармакология, биотехнологии.
Следующая тематика — это цифровая экономика. Сегодня в Перми действительно создан цифровой кластер экономики, но гордиться тем, что мы по инновационности двадцатые, а по размеру населения — десятые, на мой взгляд, недостаточно для того, чтобы сделать прорыв.
И принципиальная тема — космос. Пермь — исторически связана с моторостроением, с ракетостроением. Очевидно, нам нужно сделать всё, чтобы разместить новые центры экономического роста на нашей территории.
Для меня Пермь — это место для дальнейшей жизни. Я никуда не собираюсь деваться и уезжать, поэтому для меня будущее Перми — один из главных вопросов моей жизни. Я хочу, чтобы здесь жили мои дети и внуки. Я хочу подчеркнуть, что очень неравнодушен к Перми. Часть моей миссии — сделать максимальный вклад в развитие города. В развитие через бизнес, через инновационность.
Александр Нода, руководитель социологического агентства «СВОИ»:
— «Пермь — город реализации идей» имеет обратную сторону. Мы знаем историю с незавершённым строительством зоопарка. Поэтому идея звучит слишком общо на фоне позиций других городов и может вызвать отрицательную реакцию.
Что касается «культурной столицы» — ещё в 2006 году мы проводили опрос среди жителей города, спрашивали, как они относятся к тому, что Пермь названа культурной столицей Поволжья. Вопреки нашим ожиданиям, 80% с одобрением отнеслись к теме культуры. В крае 50% молодёжи «на чемоданах», и удержать их можно культурой и образованием.
Идея «зелёного» региона — это не позиционирование. Мы проводили исследования в 10 субъектах России, и по результатам опроса в каждом из них сказали, что визитной карточкой региона является красота природы. И утверждать, что Пермский край — самый «зелёный» регион, хотя вообще-то он является промышленным, — не совсем корректно.
На мой взгляд, нужно сосредоточиться на двух темах — культурной и образовательной столицы. Мы должны конкурировать с Санкт-Петербургом с точки зрения удержания молодых людей в родном регионе.
В завершение встречи Алексей Дёмкин попросил членов совета направить ему письменные предложения по развитию города.
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