Анна Брюханова «Нам нужен город, который создаёт будущее, а не уходит в прошлое» Эксперты обсудили, как Перми не остаться на обочине развития Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Сегодня, 21 июля, состоялось второе заседание экспертного совета Перми при главе города Алексее Дёмкине. Эксперты обсудили идеи и перспективы развития города, а также предложения по доработке стратегии социально-экономического развития краевой столицы.

Стратегические цели развития городов-миллионников представила Елена Крузель, начальник департамента планирования и мониторинга администрации Перми:

— Эксперты утверждают, что у стратегии Перми нет главной идеи, которую можно воспринимать как продвижение среди других городов. В связи с этим мы изучили стратегии развития городов-миллионников.

Практически у каждого из них главной целью является улучшение качества и уровня жизни населения. Мы разделили все города на три группы.

Первая — города с научно-инновационным приоритетом развития: Воронеж, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск. Например, Новосибирск позиционирует себя как крупнейший образовательный центр и центр развития науки и инноваций, а Воронеж — город с благоприятной средой для развития предпринимательства и наукоёмких отраслей производства.

Вторая группа — города с культурно-деловым и туристическим приоритетом: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Красноярск, Волгоград, Казань. Последняя представляет себя как третья столица России с уровнем жизни мировых городов.

Третья группа — города с приоритетом развития комфортного проживания: Ростов-на-Дону, Челябинск, Омск.

Стратегической целью развития Перми является повышение качества жизни на основе инновационного развития — то есть это первая группа городов. Пермь позиционирует себя как территория инновационного развития, привлекательная для проживания и самореализации.

Для повышения уникальности имиджа города и выбора соответствующих приоритетов развития предлагаем обсудить вариант «Пермь — город реализации идей». Одно из основных направлений, реализующихся в городе, — современный, комфортный, зелёный техноград: комплексное благоустройство общественных пространств, новая экологическая политика (рекреационные зоны, «зелёные» технологии). Остальные направления: центр развития инновационного производства и технологий, город с развитым научно-образовательным комплексом, город реализации творческого и интеллектуального потенциала, активного досуга, здорового образа жизни. Таким образом, Пермь может стать городом для комфортной жизни и возможности самореализации.

После доклада Елены Крузель, слово предоставили экспертам.

Олег Жданов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:

— Пермь — город идей или зон — звучит очень обще. Будто мы хотим быть сильны во всём сразу. Но так не получится. Надо конкретнее выделять приоритеты. Я бы более критично отнёсся к позициям инфраструктуры. У нас всего лишь два IT-технопарка и оба частные, ещё есть индустриальный парк в Култаево. Просто для сравнения — технопарк между Баку и Сумгаитом занимает площадь в несколько тысяч гектаров, где находятся три профильных производства — машиностроительное, химическое и аграрное. То есть Пермь выглядит как песчинка в сравнении с горой. К слову, Курганский технопарк в три раза больше всех наших вместе взятых. Поэтому не нужно рассматривать это направление как приоритетное.

У нас есть две сферы, которые можно разрабатывать. Во-первых, это экология. Нужно исправить экологическое состояние вокруг города, чтобы утверждать, что в Перми комфортно жить. Во-вторых, нужно обратить внимание на культурно-образовательный аспект.

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинг»:

— Если говорить о той стратегии, которая сегодня есть, она по факту представлена из конкурентного анализа: «этот город вот так сделал, этот — вот так, третий — вот так», но однозначно конкурентного анализа недостаточно. Нельзя просто поставить задачу выделиться перед другими конкурентами.

Очень важно ответить себе на вопрос: а что с нами произошло за 10 или за 20 лет? Какие стратегии городов стали наиболее успешными, а какие нет? А не просто кто что декларирует.

Первое — нам надо ответить на вопрос: какая наша ситуация? Очевидно, если наши жители до сих пор ездят в Екатеринбург за покупками, а в Казань — в аквапарк, то что-то у нас, наверное, не так.

Надо ответить на вопрос: почему оказалась на обочине развития? Почему мы отстали? Что не так сделали? И что нам нужно в следующее десятилетие сделать, чтобы не повторить этих ошибок?

Второе: сейчас работает концепция клиентоцентричности — она везде: в бизнесе, в государственной власти, в технологиях. Работая над стратегией, важно не просто наше мнение высказать и посмотреть, что там соседи делают, а поговорить с пермяками. Нужно понять, что они хотят от нашего города, кто связывает свою судьбу с Пермью и почему, а кто уезжает и почему.

Я приглашаю всех экспертов, руководство города — давайте поставим амбициозные цели, давайте изучим всю реальную ситуацию, наши возможности и сделаем ставку на конкретный тип и форму развития, который обеспечит процветание нашему городу!

Просто сказать «Пермь — территория инноваций» — это ничего не сказать. Этого мало! Сегодня в любой город приедешь, он — территория инноваций.

Мы живём с вами в эпоху перемен. Это значит, что в следующие 10 лет возникнет новый технологический уклад, по факту возникнет новая человеческая цивилизация, и очень важно, чтобы у нас был город, который создаёт будущее, а не уходит в прошлое.

Сегодня хребтом экономики Пермского края является нефтяная отрасль. Что будет с «нефтянкой» через 10—15 лет? Что будет с нашим городом, если не будет поступлений от «нефтянки»? Чем мы заменим эту отрасль?

Мы должны понимать, какими ресурсами обладает город. Я считаю, очень важно сосредоточиться на тех преимуществах, которые у нас есть. Я бы начал с того, что мы — уже событийная культурная столица Урала, и мы должны стать культурной столицей России и мира. Например, сделать из Дягилевского фестиваля событие европейского и мирового масштаба. У нас сильная медицина, фармакология, биотехнологии.

Следующая тематика — это цифровая экономика. Сегодня в Перми действительно создан цифровой кластер экономики, но гордиться тем, что мы по инновационности двадцатые, а по размеру населения — десятые, на мой взгляд, недостаточно для того, чтобы сделать прорыв.

И принципиальная тема — космос. Пермь — исторически связана с моторостроением, с ракетостроением. Очевидно, нам нужно сделать всё, чтобы разместить новые центры экономического роста на нашей территории.

Для меня Пермь — это место для дальнейшей жизни. Я никуда не собираюсь деваться и уезжать, поэтому для меня будущее Перми — один из главных вопросов моей жизни. Я хочу, чтобы здесь жили мои дети и внуки. Я хочу подчеркнуть, что очень неравнодушен к Перми. Часть моей миссии — сделать максимальный вклад в развитие города. В развитие через бизнес, через инновационность.

Александр Нода, руководитель социологического агентства «СВОИ»:

— «Пермь — город реализации идей» имеет обратную сторону. Мы знаем историю с незавершённым строительством зоопарка. Поэтому идея звучит слишком общо на фоне позиций других городов и может вызвать отрицательную реакцию.

Что касается «культурной столицы» — ещё в 2006 году мы проводили опрос среди жителей города, спрашивали, как они относятся к тому, что Пермь названа культурной столицей Поволжья. Вопреки нашим ожиданиям, 80% с одобрением отнеслись к теме культуры. В крае 50% молодёжи «на чемоданах», и удержать их можно культурой и образованием.

Идея «зелёного» региона — это не позиционирование. Мы проводили исследования в 10 субъектах России, и по результатам опроса в каждом из них сказали, что визитной карточкой региона является красота природы. И утверждать, что Пермский край — самый «зелёный» регион, хотя вообще-то он является промышленным, — не совсем корректно.

На мой взгляд, нужно сосредоточиться на двух темах — культурной и образовательной столицы. Мы должны конкурировать с Санкт-Петербургом с точки зрения удержания молодых людей в родном регионе.

В завершение встречи Алексей Дёмкин попросил членов совета направить ему письменные предложения по развитию города.

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