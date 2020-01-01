Спасатели предотвратили гибель пятерых пермяков на Каме Поделиться Поделиться Твитнуть

Пляж КамГЭС

Анна Брюханова

За неделю, с 14 по 21 июля, сотрудники Пермской городской службы спасения предотвратили гибель пяти жителей краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Так,17 июля спасателями с середины Камы был подобран на борт катера и перевезён на берег городского пляжа мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По словам мужчины, он пытался переплыть реку ради девушки.

А 18 июля спасатели на катере выдвинулись на сообщение о том, что в районе Коммунального моста якобы перевернулась лодка, три человека в воде. Оказалось, что трое молодых людей и девушка, находясь в алкогольном опьянении, на спор решили переплыть на другой берег. Все спасены.

Напомним, в Перми матросы-спасатели продолжают обеспечивать безопасность горожан на пляжах и ведут патрулирование акватории Камы на катере от устья реки Гайвы в Орджоникидзевском районе до ул. Гальперина в Кировском районе.





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