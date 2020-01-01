Десятки домов в Перми в выходные останутся без холодной воды Будут отключения и в понедельник Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми в субботу, 24 июля, и понедельник, 26 июля, запланированы отключения холодного водоснабжения, сообщили в «Новогоре-Прикамье». Ремонтные бригады будут проводить на сетях аварийно-восстановительные и плановые ремонтные работы.

Так, с 9:00 до 19:30 в субботу холодной воды не будет в домах на улицах Глеба Успенского, 12, 13, 15, 15а, 16, 17; Краснофлотской, 16, 17, 18, 19, 28; Куйбышева, 59, 62, 64, 65, 66; шоссе Космонавтов, 195, 197, 203, 205; Холмогорской,10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 4а, 5, 7, 9; Братской, 171, 171а, 173, 175, 177; Запорожской, 11, 11а, 13, 15, 160, 17, 180а, 19; Балхашской, 152; Казахской, 102, 104, 106, 39, 56, 70, 71, 72.

С 9:00 до 20:00 в понедельник без воды останутся жители домов на Островского, 72, 74; Рабоче-Крестьянской, 32; пр. Парковом, 58а, 64 и Подлесной, 47а.

Полный список домов, где пройдут отключения, опубликован на сайте компании, сообщает ВЕТТА.

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