Пять автомобилей Toyota Corolla и 85 путёвок на Чёрное море получили работники «Губахинского кокса» в честь юбилея предприятия Поделиться Поделиться Твитнуть

Награждение ведомственными и краевыми наградами Фото: ОАО «Губахинский кокс»

«Губахинский кокс» отметил профессиональный праздник — День металлурга — и 85-летие завода. Работников завода поздравили представители администрации Пермского края, руководители компании АО «Стройсервис» и российские артисты.

Все участники собрания предварительно сдали ПЦР-тест, большинство сотрудников «Губахинского кокса» вакцинированы от коронавируса.

Для гостей и юбиляров была организована развлекательная программа. В фойе ДК «Энергетик» посетителей встречал промобот — робот, который общался с людьми, отвечал на вопросы и свободно передвигался по площадке. На входе стоял фотопазл, его сотрудники и гости собирали из множества своих фотографий. В итоге из белого полотна получилась живописная панорама «Губахинского кокса».

Перед торжественным собранием заводчане устроили флешмоб. Хористы неожиданно начали петь гимн завода, а остальные гости праздника тоже начали подпевать.

На торжественном собрании пять коксохимиков получили новые автомобили Toyota Corolla от руководства АО «Стройсервис» в благодарность за многолетний добросовестный труд и высокие показатели в работе. 85 работников награждены путёвками в Анапу, ещё 36 сотрудников отмечены почётными грамотами и крупными денежными премиями.

«11 лет мы идём рука об руку в одной компании, — отметил в своём выступлении перед собравшимися генеральный директор АО «Стройсервис» Дмитрий Николаев. — Сразу после вхождения завода в состав компании мы приступили к его модернизации. За счёт собственной качественной сырьевой базы — кузбасского угля — завод значительно расширил список выпускаемой продукции, занял новые рынки сбыта и успешно закрепился на них. По поставкам литейного кокса завод занимает более 50% отечественного рынка и 70% — на свободном рынке металлургического кокса. Продукцию завода получают ведущие российские металлургические и химические заводы, партнёры в Казахстане, Европе, Турции, Китае и ЮАР. В 2021 году планируется выдать 1 млн тонн кокса рыночного качества. При этом мы помним про главное — технологический процесс должен быть максимально безопасным и для коллектива, и для окружающей среды. В этом году мы приступили к рекультивации полигона опасных отходов, оставшихся ещё с советских времён. Экологический проект позволит до 2023 года утилизировать более 31 тыс. кубометров промышленных отходов и рекультивировать более четырёх гектаров земель. На Губахинском коксе работают почти 1300 человек, за два последних года создано более 200 новых рабочих мест. При этом растёт не только коллектив, но и зарплата. По отношению к предыдущему юбилею, 80-летию, зарплата увеличилась в два раза. При этом только в 2021 году, за счёт индексации и перевыполнения плана производства, рост заработной платы составил более 30% к уровню прошлого года. Уверен, опираясь на слаженную команду «Губахинского кокса», на крепкие традиции предприятия, мы вместе успешно модернизируем завод, нарастим выпуск продукции, укрепим свои позиции на рынке ради благосостояния каждого коксохимика!».

Заместитель губернатора — министр территориального развития Пермского края Александр Борисов вручил почётные грамоты Минпромторга РФ, благодарственные письма и премии сотрудникам «Губахинского кокса» за большой вклад в развитие металлургической отрасли. Двое заводчан удостоены звания «Почётный металлург России».

В финале торжественного собрания состоялась концертная программа с участием работников завода в сопровождении профессиональных певцов и танцоров. Завершилось праздничное мероприятие выступлением заслуженного артиста России Сергея Трофимова. Он поздравил предприятие с 85-летием и исполнил свои знаменитые хиты, пригласив гостей поддержать его прямо на сцене.

Счастливые обладатели автомобилей TOYOTA COROLLA Фото: ОАО «Губахинский кокс»

Справка

ОАО «Губахинский кокс» — предприятие с полным коксохимическим циклом, специализирующееся на переработке угольного сырья с получением кокса и химических продуктов коксования. Создано в 2000 году на базе единственного в Пермском крае кокосхимического предприятия — Губахинского коксохимического завода, образованного в 1936 году. С мая 2010 года ОАО «Губахинский кокс» входит в группу предприятий АО «Стройсервис».

Кроме ОАО «Губахинский кокс» в корпоративном управлении АО «Стройсервис» находятся угледобывающие ООО «Разрез «Берёзовский», ООО «Разрез Пермяковский», ООО «СП «Барзасское товарищество», АО разрез «Шестаки», ООO «Шахта N12», четыре обогатительные фабрики, сервисные предприятия «Белтранс» и «БПЖТ».

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.