«Клюква» повышает доходность по вкладам Поделиться Поделиться Твитнуть

Розничный бренд банка «Урал ФД» объявил о повышении ставок по вкладам. С июля жители Пермского края могут размещать свои сбережения во вклады «Клюквы» на более выгодных условиях и с большей годовой доходностью. Максимальный прирост составил +0,50% процентных пункта.

Повысились ставки по двум самым востребованным у клиентов депозитным продуктам: вкладам «Мой мобильный» и «Мой актив».

Ставка по вкладу «Мой мобильный» (с возможностью пополнения и расходования) выросла на +0,50% процентных пункта и составила 4% при условии размещения средств на срок до года. Кроме увеличения доходности банк предоставил клиентам возможность увеличить срок вклада до пяти лет, что позволит повысить доходность до 4,42% с учётом капитализации.

Доходность по вкладу «Мой актив» (без возможности пополнения и расходования) также выросла на 0,50% для срока 366 дней и составляет на текущую дату 4,75%.

Максимальная ставка по комбинированному вкладу «Мой прибыльный» с инвестиционным страхованием жизни осталась на уровне 6%. При этом ожидаемая доходность по данному продукту составляет 9%.

«Банк «Урал ФД» работает на финансовом рынке Пермского края более 30 лет, мы хорошо знаем задачи наших клиентов и предлагаем им сберегательные продукты не только с высокой доходностью, но и, в первую очередь, с комфортными условиями их ежедневного использования. Речь о возможности получения процентов на карты, возможности расходования и пополнения вкладов с текущих счетов и за счёт полученных процентов, о льготных условиях расторжения и других важных финансовых аспектах управления сбережениями», — отмечает Ольга Белебезьева, начальник управления развития розничного бизнеса банка «Урал ФД».

Напомним, вклады до 1,4 млн руб. застрахованы государством. Более подробная информация о новых условиях вкладов доступна на сайте «Клюквы».

АО КБ «Урал ФД». Россия, г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 64, тел. +7 (342) 240-10-13. Универсальная лицензия ЦБ № 249 от 09.04.2020 года.

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