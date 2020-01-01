Анна Брюханова Началась реконструкция последнего участка Комсомольского проспекта Работы закончат осенью 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Реконструкция Компроса

permkrai.ru

Подрядчик реконструкции Комсомольского проспекта в Перми приступил к подготовительным работам пятого этапа. Он включает проведение ремонтных работ на участке проспекта от ул. Белинского до ул. Чкалова. Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, с подрядной организацией был заключён контракт на 258,1 млн руб.

Напомним, что эти средства на капитальный ремонт Комсомольского проспекта выделили ещё в июне. Подрядчиком назначено ООО «ТНК».

В техническом задании сказано, что участке проспекта подрядчик должен будет заменить покрытие тротуаров и проезжей части, установить новые ограждения, светофоры, обновить дорожные знаки и систему наружного освещения.

На данный момент рабочие уже выполнили демонтажные работы и установили щиты. Сейчас они ремонтируют и устанавливают систему ливневой канализации и подземную сеть кабельных каналов, монтируют бордюры.

Параллельно ремонтные работы заканчивают на участке Компроса между ул. Полины Осипенко и ул. Белинского.

Окончание пятого этапа реконструкции намечено на 30 ноября 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.