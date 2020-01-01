Олеся Максименко В школах Чернушки выявлены нарушения в сфере обеспечения безопасности В районный суд направлены 14 исковых заявлений Поделиться Поделиться Твитнуть

В ходе проверки образовательных учреждений Чернушки сотрудники прокуратуры выявили нарушения требований законодательства об антитеррористической защищённости в 14 из 15 школ города.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, в школах отсутствуют «тревожные кнопки», системы оповещения и управления эвакуацией. В суд направлены 14 исковых заявлений с требованием устранить нарушения. Половина из них уже рассмотрены и удовлетворены Чернушинским районным судом, ещё семь находятся на рассмотрении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.