Анна Брюханова Суд арестовал имущество пермского предпринимателя в связи с долгами по зарплате Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Пермский краевой суд арестовал имущество недобросовестного предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В июне 2021 года было возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации в связи с невыплатой 65 работникам заработной платы. Размер задолженности составил 7 млн руб.

Чтобы возместить причинённый работникам ущерб, следователь направил в суд Индустриального района г. Перми ходатайство о наложении ареста на имущество, находящееся в собственности предприятия. Однако в его удовлетворении было отказано.

Суд апелляционной инстанции принял сторону прокурора: имущество юридического лица принадлежит подозреваемому, являющемуся единственным учредителем и директором строительной компании. Дело было пересмотрено, незаконное решение суда первой инстанции отменили, а на имущество должника наложили арест.





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