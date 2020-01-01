Налоговые инспекции переходят на работу по предварительной записи Режим будет действовать с 22 июля и до особого распоряжения Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 22 июля 2021 года приём и обслуживание посетителей в налоговых органах Пермского края будет осуществляться только по предварительной записи, сообщили в пресс-службе ФНС.

Записать на приём в любой налоговый орган осуществляется через интерактивный сервис «Онлайн-запись на приём в инспекцию». Спланировать визит в налоговую можно за две недели и не позднее чем за сутки.

При посещении учреждений посетителям предписано соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). Рекомендуется воздержаться от посещения налоговых инспекций заявителям с детьми, а также гражданам старше 65 лет.

Напомним, налоговые инспекции Пермского края работают по следующему графику:

понедельник, среда — 9:00–18:00;

вторник, четверг — 9:00–20:00;

пятница — 9:00–16:45;

суббота, воскресенье — выходные дни.

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