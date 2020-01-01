Налоговые инспекции переходят на работу по предварительной записи
Режим будет действовать с 22 июля и до особого распоряжения
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 22 июля 2021 года приём и обслуживание посетителей в налоговых органах Пермского края будет осуществляться только по предварительной записи, сообщили в пресс-службе ФНС.
Записать на приём в любой налоговый орган осуществляется через интерактивный сервис «Онлайн-запись на приём в инспекцию». Спланировать визит в налоговую можно за две недели и не позднее чем за сутки.
При посещении учреждений посетителям предписано соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки). Рекомендуется воздержаться от посещения налоговых инспекций заявителям с детьми, а также гражданам старше 65 лет.
Напомним, налоговые инспекции Пермского края работают по следующему графику:
понедельник, среда — 9:00–18:00;
вторник, четверг — 9:00–20:00;
пятница — 9:00–16:45;
суббота, воскресенье — выходные дни.
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