Анна Брюханова УФАС пригрозило финансовой пирамиде штрафом в полмиллиона рублей Потребительский кооператив из Перми разместил незаконную рекламу Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Плаксин

Константин Долгановский

В краевое УФАС поступила жалоба на размещение незаконной рекламы финансовых услуг. Пермское отделение Центрального Банка РФ заявляет, что потребительский кооператив «МедФарм» нарушил закон о рекламе, разместив на рекламной конструкции здания по адресу ул. 25 Октября, 77 информацию с предложением о вложении денежных средств со ставкой до 22% годовых.

Антимонопольное ведомство установило, что ПК «МедФарм» не имеет лицензии, аккредитации и разрешения на ведение финансовой деятельности и не включён в государственный реестр Банка России. Следовательно, организация не имеет права заключать договоры об оказании финансовых услуг с целью привлечения средств физических лиц.

В отношении потребительского кооператива «МедФарм» возбуждено административное производство. За правонарушение кооперативу грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. В ходе рассмотрения дела рекламодатель устранил незаконное объявление.

«К сожалению, недобросовестные организации, пользуясь неосведомлённостью социально незащищённых групп населения, например пенсионеров, незаконно привлекают денежные средства физических лиц, позиционируя свои структуры в качестве финансовых, хотя на самом деле таковыми не являются», — говорит руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.

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