В Пермский край доставлено 17 тыс. комплектов препарата «ГамКовидВак» Общее число поступивших в регион комплектов вакцин превысило полмиллиона Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье доставлено 17,1 тыс. комплектов вакцины «Спутник V» («ГамКовидВак») от коронавирусной инфекции. Партия уже распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, сообщили в минздраве Прикамья.

Таким образом, всего за период массовой иммунизации на территорию края поступило 505 283 комплекта вакцин. Из них 458 143 — «Спутник V», 42 410 — «ЭпиВакКорона», и 4730 — «КовиВак».

По данным ведомства, с начала массовой вакцинации первым компонентом в регионе привиты 445,7 тыс. жителей. Из них 302,2 тыс. полностью завершили курс иммунизации.





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