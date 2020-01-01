Олеся Максименко Стартует приём произведений на премию имени Алексея Решетова Победителей определят в декабре 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Решетов

Министерство культуры Пермского края объявляет приём поэтических произведений на соискание литературной премии Пермского края имени А. Л. Решетова с 20 июля по 10 сентября 2021 года.

Напомним, главная литературная премия региона — дань памяти известному русскому поэту Алексею Решетову, который внёс значительный вклад в развитие отечественной литературы. Она присуждается раз в два года за создание выдающихся поэтических произведений.

Премия присуждается авторам талантливых поэтических произведений, написанных и изданных на русском языке. Лауреатов определяют экспертный и попечительский советы, в состав которых входят известные литературные деятели региона

Произведения на соискание премии могут выдвигать органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пермского края, а также правления творческих союзов, общественные объединения и организации. На конкурс принимаются произведения, опубликованные в течение двух последних лет, предшествующих выдвижению. При этом они должны быть опубликованы отдельным литературным изданием. Ещё одно условие для участие в конкурсе — выдвигаемые на соискание премии произведения не могут одновременно участвовать в других конкурсах.

Для участия необходимо предоставить следующие документы: представление организации, выдвинувшей соискателя, с указанием основных анкетных данных об авторе (по паспорту), псевдонима, полного названия произведения, времени и места его публикации; автобиография и фотография каждого соискателя; краткая аннотация произведения с изложением основных сведений о нём и обоснование выдвижения на соискание премии; решение организации о выдвижении произведения на соискание премии; произведения. Также нужно предоставить дополнительные материалы, такие как библиографическая информация о ранее опубликованных произведениях, афиши о проведении встреч с читателями, программы, публикации, рецензии, отзывы и т. п.

Материалы принимаются в министерстве культуры Пермского края по адресу: 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14, каб. 108/2, с 09:00 до 18:00 (в пятницу — с 09:00 до 17:00).

Результаты конкурса будут объявлены в декабре 2021 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте регионального минкульта.

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