Количество вакансий за полгода выросло на 58% Самый внушительный рост приходится на туризм, гостиницы и рестораны Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первое полугодие 2021 года в Пермском крае было открыто на 58% больше вакансий, чем в первом полугодии 2020 года, при этом в июне 2021 года количество вакансий в регионе превысило показатели 2020-го на 73%. Об этом сообщает hh.ru.

Как отмечается в исследовании, сильнее всего в июне вырос спрос на представителей сферы туризма, гостиниц и ресторанов (динамика к июню 2020 года +698%), в сфере «Добыча сырья» рост составит 221%. Также увеличилось в 1,5–2 раза число вакансий в сферах «Наука, образование», «Управление персоналом», «Банки, инвестиции».

«Самую интенсивную динамику по приросту вакансий в июне показали те профессиональные сферы, которые сильнее всего пострадали от экономических последствий пандемии коронавируса», — сообщили в пресс-службе hh.ru.

При этом самыми востребованными специалистами в крае по-прежнему являются представители сферы продаж — на них приходится 30% июньских вакансий.









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