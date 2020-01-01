Андрей Стрельцов Пермская «Звезда» усилилась форвардом Перед стартом сезона в состав команды влился бывший игрок «Текстильщика» Поделиться Поделиться Твитнуть

26-летний центрфорвард Валерий Альшанский и ФК «Звезда» подписали контракт за день до старта команды в чемпионате страны.

Футболист является воспитанником ростовского СКА. В 13 лет его пригласили в Академию московского «Спартака». В сезоне-2013/2014 он сыграл за команду ФК «Краснодар-2», выступающую во втором дивизионе.

Продолжил карьеру в тульском «Арсенале», отыграл сезон за дублёров. Следующие два года играл за «Арсенал-2» во втором дивизионе. В сезоне-2017/2018 вернулся в ростовский СКА, следующий сезон провёл в раменском «Сатурне», где в 15 играх забил 10 голов, после чего ушёл на повышение в команду ФНЛ — ивановский «Текстильщик», откуда и перебрался в Пермь.

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