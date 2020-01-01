Дорога молодым — в «Уралхим» Поделиться Поделиться Твитнуть

Молодёжь «Азота» с Радмиром Габдуллиным

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники прошла встреча активистов молодёжного движения «Лига лидеров» с советником генерального директора компании «Уралхим» по спорту и молодёжной политике Радмиром Габдуллиным.

Активисты молодёжного движения филиала «Азот» — постоянные участники спортивных, культурных и экологических мероприятий предприятия, города и края, есть среди них и члены волонтёрского движения. Радмир Габдуллин обсудил с азотчиками социальные программы компании, такие как единовременная материальная помощь, которая выплачивается молодым специалистам при приёме на работу после окончания средних и высших учебных заведений, демобилизованным из Вооруженных сил, при поступлении на предприятие, частичную компенсацию стоимости медицинских услуг по направлению врача и многие другие варианты социальной поддержки.

«Я впечатлён открытостью, компетентностью и подходом к делу молодёжи «Азота», — подчеркнул Габдуллин. — Мы будем и далее создавать комфортную среду для профессионального и личностного роста. Компания готова помогать молодёжи не только с рабочими местами, но и давать возможность создавать семьи. А для семьи важно иметь собственное жильё. Именно поэтому на заводе работает программа софинансирования ипотечного кредитования. В итоге у наших работников появляются новые возможности».

В филиалах компании «Уралхим» действуют программы организованного досуга, которые распространяются как на самих работников, так и на членов их семей, а также ветеранов предприятий. Сотрудники имеют возможность отдыхать на заводских базах отдыха, участвовать в различных мероприятиях. Большое внимание уделено спорту — Дом спорта «Азот» предоставляет заводчанам возможность заниматься в современном тренажёрном зале, проводить занятия по лёгкой атлетике, волейболу, футболу, баскетболу и т. д. В течение всего года сотрудники «Азота» участвуют в корпоративной Спартакиаде. С детьми азотчиков занимаются профессиональные тренеры в рамках программы «Развитие детского спорта».

Венера Мухатаева, председатель молодёжного движения «Лига лидеров», главный специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— Сегодня на «Азоте» трудятся 900 работников в возрасте до 35 лет. Средний возраст сотрудников — 40 лет. За предшествующий год на предприятие пришли 22 молодых специалиста. Такие встречи с высшим руководством компании важны для молодёжи. Наши идеи принимают во внимание, интересуются тем, с какими проблемами могут столкнуться работники, стараются идти на шаг впереди и предлагают принимать участие в различных корпоративных программах. Одним словом, «Уралхим» даёт дорогу молодым.

По итогам встречи был принят ряд предложений от молодых специалистов. Они направлены на улучшение условий труда и досуга каждого сотрудника предприятия, а также позволят и в дальнейшем быть филиалу «Азот» в лидерах стабильно развивающихся и социально ответственных предприятий.

По сообщению пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.