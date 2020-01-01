В МЧС предупредили о сильном ветре и грозах в Пермском крае 20 июля Порывы ветра могут достигать 20 м/c Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В МЧС предупредили жителей Пермского края об ухудшении погодных условий 20 июля. По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки на территории региона ожидаются сильные дожди и ветер до 20 м/с, в отдельных районах ночью возможен туман.

В ведомстве призвали граждан во время непогоды соблюдать меры безопасности на улице. В частности, не рекомендуется пережидать порывы ветра на остановках общественного транспорта, парковаться около рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи.

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