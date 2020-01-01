На выборы в Пермскую гордуму заявились почти 500 кандидатов Самая большая конкуренция — в округе №11 Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

На участие в выборах в Пермскую городскую думу седьмого созыва (36 мандатов) выдвинулись 495 кандидатов. Из них 158 — по 22 одномандатным округам, и 337 — по партийным спискам. Об этом сообщает в своём официальном телеграм-канале избирательная комиссия Перми.

Списки представили десять партий: «Единая Россия» (35 кандидатов), «Зелёная альтернатива (36 кандидатов), «Коммунисты России» (36 кандидатов), КПРФ (35 кандидатов), ЛДПР (33 кандидата), «Новые люди» (34 кандидата), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (35 кандидатов), «Родина» (33 кандидата), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (34 кандидата), «Яблоко» (26 кандидатов).

По 22 кандидата в одномандатные округа выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди» — по 21 кандидату. «Яблоко» — восемь, «Зелёная альтернатива» — три.

В среднем конкуренция составляет семь человек на мандат. Больше всего кандидатов в округе №11 — 10 человек (депутатом сейчас является главврач ГКБ №3 Александр Буторин, который баллотируется в Заксобрание), меньше всего — пять — в округе №16 (депутат — Владимир Молоковских).

Период выдвижения закончился 16 июля. До 4 августа кандидатам необходимо представить документы на регистрацию, которая завершится 13 августа. Партиям, не освобождённым от сбора подписей, а также самовыдвиженцам необходимо представить не менее 3832 и не более 4215 подписей избирателей, из которых проверке будут подлежать 20% (767).

Выборы пройдут 16–19 сентября.

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