Олеся Максименко Пассажиры без масок в Перми будут платить за простой общественного транспорта Об этом сообщил бизнес-омбудсмен региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе рабочего совещания в департаменте транспорта Перми было решено усилить контроль за соблюдением жителями масочного режима, в том числе — в общественном транспорте, сообщил на своей странице в Facebook бизнес-омбудсмен Пермского края Павел Новосёлов.

По словам уполномоченного, пассажиру без маски перевозчик имеет право отказать в обслуживании, а в случае если тот отказывается покидать автобус — вызвать полицию. Также помимо административной ответственности пассажиру может грозить взыскание с него убытков за простой транспорта в ожидании прибытия сотрудников правоохранительных органов.

«А это уже тысячи и десятки тысяч рублей», — подчеркнул Павел Новосёлов.

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