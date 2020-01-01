Анна Брюханова Дом Дягилева в Куединском районе отреставрируют за 70 млн руб. Здание планируется переделать под современное использование Поделиться Поделиться Твитнуть

Дом Дягилева в Куеде фото: ru.esosedi.org

Власти Куединского округа планируют отреставрировать объект культурного наследия «Господский дом П. Д. Дягилева», расположенный в селе Бикбарда. Начальная (максимальная) цена контракта — 70 млн руб. Информация о проведении электронного конкурса размещена на портале госзакупок. Заявки на участие принимаются до 10:00 10 августа 2021 года.

Согласно техзаданию реставрационные работы проведут на основании положительного заключения Государственной историко-культурной экспертизы. Научно-проектную документацию разработали специалисты ООО «Пермстроймет+».

Подрядчик должен будет восстановить фундамент, фасад, отмостки и кладку здания, отреставрировать купол с башенкой и шпилем, венчающий карниз из кирпича и плит природного камня, веранду и отделку помещений. В список работ также входят замена крыши и чердачного покрытия, устройство новых покрытий полов из щитового паркета и керамической плитки. В конкурсной документации сказано, что Дом Дягилева планируется приспособить для современного использования.

Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 30 ноября 2023 года.

Из описания объекта следует, что сохранившийся дом из красного кирпича появился в имении Дягилевых к 1873 году. Вероятно, здание служило зимней резиденцией или использовалось как главная контора местного винокуренного завода. После революции, вплоть до конца 1990-х годов, в здании располагалась средняя школа. С 2007 года здание признано аварийным и не используется.









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