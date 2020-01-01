Машино-места в ЖК SMART City: комфорт и безопасность вашего авто Поделиться Поделиться Твитнуть

PAN City Group

Наличие подземного паркинга — это не только признак комфортного жилья, но и неотъемлемый атрибут современной жизни. Когда на улице непогода и холод, спуститься из квартиры в отапливаемый паркинг — неописуемое удовольствие! Если машина будет находиться на подземной парковке, вы забудете об утренней «прогулке» в мороз, прогреве и очистке машины от снега, оставляя себе больше свободного времени по утрам и увеличивая срок службы своего автомобиля. К тому же вам не нужно тратить время на поиски парковочного места: вас всегда ждёт удобное и уютное место на подземной парковке. Ещё одно важное преимущество — безопасность вашего авто: охраняемый подземный паркинг с круглосуточным видеонаблюдением обеспечит ваше спокойствие.

ЖК SMART City1 от PAN City Group2 — это удобная локация в сочетании с комфортом и качеством высокотехнологичного жилья. На территории жилого квартала расположатся три секции переменной этажности от девяти до 25 этажей, кафе, магазины, аптеки, салоны красоты, спортивные залы и всё, что нужно для комфортной жизни, в том числе удобный двухуровневый подземный паркинг. Автомобилей с каждым годом становится всё больше и больше, поэтому вопрос парковки и его комфортного хранения не теряет своей актуальности.

Выбирать машино-место нужно, в первую очередь учитывая свои предпочтения, количество и размер автомобилей. Кому-то может подойти место стандартных размеров, а для большой семьи нужно несколько парковочных мест. В таком случае отличным вариантом станет «семейное» машино-место — два расположенных друг за другом парковочных места по более низкой цене.

По аналогии с продажей квартир наиболее комфортные места продаются очень быстро, поэтому если вам важно иметь парковку недалеко от лифта3 — следует поторопиться. Успевайте зафиксировать выгодную стоимость парковки: ведь с ростом дома она тоже увеличивается. При единовременной оплате наличными или с привлечением ипотечных средств3 вы приобретаете машино-место по минимальной стоимости — 550 тыс. руб. Кроме того, застройщик предлагает уникальные условия рассрочки4 платежа на 6 месяцев, 1 год или до 30 июня 2022 года. Это удобно: при первоначальном взносе от 15% вы можете выплачивать всего от 10 тыс. руб. в месяц, а остаток суммы — в конце периода рассрочки.

Концепция ЖК SMART City ориентирована на энергичную и социально активную аудиторию, которая подходит к покупке квартиры рационально: ей важно жить в современном доме рядом с центром городской жизни. В новом ЖК удобная и практичная квартирография: площади варьируются от 31,8 до 73,8 кв. м, правильные и тщательно продуманные планировки позволят разместить всё необходимое для жизни и не переплачивать за лишние метры. В квартирах предусмотрены предчистовая отделка whitebox, автоматизированные приборы учёта и лучевая система отопления.

Успевайте забронировать понравившуюся квартиру: в комплексе продано уже более трети всех квартир, и некоторые планировочные решения постепенно выбывают из наличия. Уникальная ставка 5,7%5 в рамках программы «Ипотека с господдержкой», первоначальный взнос от 15% и срок кредита до 30 лет позволят вам стать владельцем современной уютной квартиры в новом жилом комплексе на выгодных условиях. А если у вас родился ребёнок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, вы можете рассчитывать на ставку 5% годовых по программе «семейная ипотека»6.

Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group, а персональный менеджер бесплатно поможет подобрать банк в зависимости от особенностей и пожеланий покупателя и направить заявку на одобрение ипотечного кредита.

Познакомиться с ЖК SMART City во всех деталях, следить за ходом строительства, посмотреть планировки и цены можно на сайте SMARTCity или получить консультацию у специалистов отдела продаж по телефону 207-17-07. Оставить заявку на бронь квартиры можно онлайн или через приложение PAN в AppStore и Play Market .

PAN City Group

1ЖК SMART City — строящийся многоквартирный дом переменной этажности по адресу Пермский край, Пермь, Стахановская, 52а. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «МОСТ Сити Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/ и сайте застройщика https://morion-smartcity.ru/

2PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

3Выход из лифтового холла первого этажа каждой секции возможен в помещение автостоянки ЖК SMART City на 70 машино-мест, расположенной на первом этаже дома, отм. -0,900. Выход из помещения автостоянки ЖК SMART City на 19 машино-мест, расположенной в техническом подвале, отм. -3,950, осуществляется на улицу.

4Рассрочку предоставляет ООО СЗ «МОСТ Сити Проект». Подробные условия — на https://morion-smartcity.ru/mashinomesta/usloviya-pokupki/

5 Процентная ставка по ипотеке 5,7% предоставляется при кредитовании в рамках Постановления Правительства РФ от 23.04.2020 №566 на покупку объекта долевого строительства: г. Пермь, ул. Стахановская д. 52а, при первоначальном взносе от 20% (при первоначальном взносе от 15% ставка 5,7% годовых) на срок до 30 лет. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.vtb.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 2424 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

6Процентная ставка по ипотеке 5% предоставляется при кредитовании в рамках Постановлении Правительства РФ от 30.12.2017 №1711 семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый или последующий ребёнок, на покупку объекта долевого строительства: г. Пермь, ул. Стахановская, д. 52а, при первоначальном взносе от 15% на срок до 30 лет. Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заёмщикам вы можете узнать в офисах банка, на сайте www.vtb.ru или по телефону колл-центра 8 800 100 2424 (круглосуточно, звонок по России бесплатный). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

На правах рекламы





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.