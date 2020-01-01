В прикамских колониях отменили длительные свидания Ограничения введены из-за коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

С 19 июля 2021 года и до особого указания во всех учреждениях ГУФСИН по Пермскому краю отменяются длительные свидания. Решение принято в связи с ухудшением эпидобстановки на территории региона, в целях предупреждения распространения заболеваемости коронавирусом среди подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, а также работников уголовно-исполнительной системы, сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт ТК ВЕТТА.

«Просим родственников подозреваемых, обвиняемых и осуждённых с пониманием отнестись к ограничительным мероприятиям. Об их отмене будет сообщено дополнительно», — добавили в ГУФСИН.

Предоставление краткосрочных свиданий при этом сохраняется.

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