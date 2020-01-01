В Пермском крае из-за угрозы пожара закрыт ночной клуб Заведение опечатано судебными приставами Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы опечатали ночной клуб Boss Bar. Он располагается по адресу г. Очёр, ул. Ленина, 54. В заведении были выявлены значительные нарушения в эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

В частности, в клубе отсутствовала пожарно-техническая документация, не хватало первичных средств пожаротушения, помещения были захламлены, что в экстренной ситуации может привести к трагедии. Всего в заведении было выявлено 15 нарушений.

По результатам проверки прокурор Очёрского района обратился с иском в суд о приостановлении деятельности клуба. Заявленные требования были удовлетворены, владельца увеселительного заведения обязали устранить все нарушения.

До этого момента клуб Boss Bar будет опечатан.

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