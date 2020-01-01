Андрей Стрельцов
«Звезда-2005» поделила очки с «Ростовом»
Пермская команда сыграла вничью на поле соперника
Встреча 16-го тура женской Суперлиги между женскими футбольными клубами «Ростов» и «Звезда-2005» не принесла победы ни одной из команд. Но поединок получился упорным.
«Звёздочки» первыми открыли счёт. Отличилась бомбардир команды Олеся Курочкина. Однако ещё в первом тайме хозяйкам поля удалось восстановить равновесие в матче — 1:1. После перерыва ни одной из команд не удалось склонить чашу весов в свою пользу, и игра завершилась вничью.
Заработав очки в этом матче, «Звезда-2005» поднялась на одну строчку в турнирной таблице, так как «Енисей», шедший впереди, уступил «Зениту». Таким образом, с 24 очками «Звезда-2005» разместилась на четвёртой строчке турнирной таблицы.
Следующий поединок пермская команда проведёт на домашнем стадионе против казанского «Рубина».
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