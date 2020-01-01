Документы на выдвижение в Госдуму РФ сдали 15 кандидатов от Прикамья По 60-му округу намерен баллотироваться действующий депутат Дмитрий Скриванов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В субботу, 17 июля, документы на выдвижение в Госдуму РФ сдал действующий депутат Дмитрий Скриванов. Он намерен баллотироваться от партии «Единая Россия» по своему 60-му округу.

Напомним, на текущей неделе необходимые для выдвижения пакеты документов в крайизбирком представили 15 кандидатов, среди них от «Единой России» — Роман Водянов (59-й округ), от «Коммунистов России» — Людмила Аверкина (61-й округ), Евгений Любимов (58-й округ), от СРЗП — Григорий Малинин (61-й округ), Вероника Куликова (60-й округ), Аркадий Непряхин (58-й округ), от КПРФ — Марина Зимина (59-й округ), Ксения Айтакова (61-й округ) и другие кандидаты.

Дмитрий Скриванов показал самый высокий результат на праймериз «Единой России» среди действующих депутатов-одномандатников, представляющих в Госдуме Пермский край.

«Это заслуга и избирателей, и моих помощников, и глав, и депутатов разных уровней. Сказалась на результате в том числе моя работа в Государственной думе, в округе. Благодаря нашим усилиям люди увидели изменения к лучшему. Немало проектов на федеральные и региональные средства уже реализованы в 60-м округе. Формула успеха одна: если обещаешь — делаешь. И мне кажется, очень важно, чтобы люди понимали, что мы вместе, командой работаем на результат», — прокомментировал Дмитрий Скриванов.

Он выразил надежду, что избиратели поддержат «Единую Россию» и благодаря этому партия в регионе сохранит представительство в Госдуме на уровне 2016 года. Тогда помимо четырёх одномандатников Прикамье делегировало в Госдуму трёх списочников от «Единой России».

«Чем больше мы имеем своих представителей в парламенте, представителей для работы с федеральным правительством, тем легче действовать губернатору Пермского края, краевому правительству, главам муниципалитетов с точки зрения реализации национальных проектов в привлечении федеральных средств», — подчеркнул Скриванов.

Добавим, выдвижение кандидатов на выборы в Госдуму продлится до 23 июля включительно и завершится в 23:59:59, рассказали в прикамском крайизбиркоме. На данный момент в Госдуму в Пермском крае выдвинулись 15 кандидатов, включая трёх самовыдвиженцев.

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