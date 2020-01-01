Олеся Максименко
На двух маршрутах Перми увеличат количество автобусов
Перевозчики жаловались на неправомерное сокращение транспорта на маршрутах №6 и №19
Уполномоченному по правам предпринимателей в Пермском крае Павлу Новосёлову поступили обращения от перевозчиков с жалобами на необоснованное сокращение транспорта на автобусных маршрутах №6 и №19.
В ходе рабочего совещания в департаменте транспорта Перми было принято решение с 1 августа изменить расписание данных маршрутов и сократить интервал движения между автобусами, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
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