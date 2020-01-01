Олеся Максименко На двух маршрутах Перми увеличат количество автобусов Перевозчики жаловались на неправомерное сокращение транспорта на маршрутах №6 и №19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уполномоченному по правам предпринимателей в Пермском крае Павлу Новосёлову поступили обращения от перевозчиков с жалобами на необоснованное сокращение транспорта на автобусных маршрутах №6 и №19.

В ходе рабочего совещания в департаменте транспорта Перми было принято решение с 1 августа изменить расписание данных маршрутов и сократить интервал движения между автобусами, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.