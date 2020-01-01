Жительница Перми оштрафована за запуск квадрокоптера
В Перми местная жительница привлечена к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, сообщает пресс-служба Пермской транспортной прокуратуры
Установлено, что во время спортивного мероприятия в краевом центре местная жительница запустила квадрокоптер с целью проведения аэросъёмки. При этом она не уведомила о плане полёта уполномоченный орган организации воздушного движения и не получила разрешения.
Таким образом пермячка нарушила п. 52 постановления Правительства РФ от 11.03.2010 №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»
За нарушение правил по постановлению транспортной прокуратуры нарушительница привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ в виде штрафа.
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