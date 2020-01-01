Мария Сыропятова Поставщик кормов требует признать банкротом Пермский свинокомплекс Основание — долг в 1,5 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский свинокомплекс

Константин Долгановский

Челябинское ООО «Компания «Урожай» направило заявление о признании банкротом АО «Пермский свинокомплекс». Согласно картотеке Арбитражного суда Пермского края, причина — в долге предприятия в 1,5 млн руб.

В краевом минсельхозпроде подтвердили, что свинокомплекс имеет долг перед челябинской компанией за поставки зерна.

«В связи с чем, на основании статей 6, 7 Закона о банкротстве, ООО «Урожай» подало в Арбитражный суд заявление о признании АО «Пермский свинокомплекс» банкротом. Подав данное заявление, кредитор — ООО «Урожай» — реализует своё право на оперативное погашение возникшей задолженности», — прокомментировали ситуацию в министерстве.

Ранее ООО «Компания «Урожай» — осенью 2020 года — уже подавало иск о взыскании с АО «Пермский свинокомплекс» 1,47 млн руб. за поставку кормов. Суд тогда встал на сторону поставщика.

АО «Пермский свинокомплекс» управляет свинокомплексом в посёлке Майском. Учредитель — министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края.

В 2015 году свинокомплекс был передан в аренду ООО «Пермский свинокомплекс».

Однако в 2017 году договор был расторгнут, а в апреле 2018 года АО «Пермский свинокомплекс» было объявлено банкротом.





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