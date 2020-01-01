Андрей Стрельцов «Звезда» хочет в пятёрку Руководство пермского футбольного клуба озвучило планы на новый сезон Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда» (Пермь) провёл пресс-конференцию, посвящённую старту в ОЛИМП-первенстве России по футболу среди команд клубов второго дивизиона ФНЛ сезона-2021/2022.

Президент футбольного клуба Антон Клепиков заявил о необходимости решить в новом сезоне три задачи. В спортивной части — занять место в пятёрке команд второго дивизиона ФНЛ, найти генерального спонсора и запустить работу детской футбольной школы «Звезды».

Директор ФК «Звезда» Валерий Волошин рассказал, что в целом команде удалось сохранить костяк, игравшей в прошлом сезоне. В «Амкар» ушли двое футболистов — Евгений Тюкалов и Александр Мосунов. Голдобин, Лаук, Рябокобыленко — лидеры прошлого сезона в составе «звездинцев» — получили контракты в других клубах ФНЛ.

По словам главного тренера ФК «Звезда» Константина Парамонова, команда не успела должным образом подготовиться к старту сезона 20 июля. В основном связано это было с коротким перерывом между турнирами.

«Будем прибавлять по ходу сезона, выбора нет, — заявил наставник. — У нас очень серьёзные соперники на старте чемпионата. В Кубке это «Тюмень», которая в прошлом сезоне чуть не стала победителем нашей группы, и в «регулярке» это крепкий «Новосибирск». Постараемся сыграть на характере».

Отметим, что стартует «Звезда» на своём поле 20 июля. В первом туре на своём стадионе пермская команда примет «Новосибирск». Вход на трибуны будет бесплатным.

Напомним, что в составе турнира второго дивизиона группы 4 сезона-2021/2022 выступят 15 команд из 14 городов. В таком формате турнир пройдёт впервые.





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