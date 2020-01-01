УЗПМ поддержит проекты по благоустройству и инфраструктурному развитию в Краснокамске Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

Уральский завод противогололёдных материалов поддержит развитие комфортной городской среды и проекты, направленные на её развитие в Краснокамском городском округе Пермского края. Соглашение об этом подписали генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылёв и глава муниципалитета Игорь Быкариз.

— Промышленный потенциал округа и активная вовлечённость местных властей и общества создают все условия для успешной реализации целого ряда проектов. Наше предприятие уже много лет поддерживает идеи по благоустройству, содействует спортивным и культурным инициативам. Поэтому соглашение стало закономерным этапом взаимодействия. Убеждён, что решение инфраструктурных задач, создание современных и интересных мест отдыха, повышение удобства городской среды — необходимый шаг в решении целого спектра вопросов по развитию территории, что позволяет повысить её привлекательность для жителей и бизнеса, заинтересованного в кадровом резерве, — сообщил генеральный директор УЗПМ и управляющей компании WTG Дмитрий Пылёв.

Он отметил, что особенно актуальна данная повестка для привлечения на предприятия округа высококвалифицированных специалистов и молодёжи.

В рамках соглашения компания намерена продолжать поддерживать уже реализуемые проекты и оказать содействие муниципальным властям по новым направлениям.­

Справка

Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ, Пермский край) создан предпринимателем и научным исследователем Рустамом Гильфановым в 2007 году. УЗПМ объединяет производственные мощности и научно-исследовательскую лабораторию в городе Краснокамске. Качество и безопасность продукции УЗПМ получили подтверждение ведущих институтов России, а также федерального Росприроднадзора.

По сообщению пресс-службы УЗПМ

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