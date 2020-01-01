Анна Брюханова В Перми открыли новый крематорий для домашних животных Предприятие создано на средства гранта Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми появился ещё один центр кремации для домашних животных. Открыл его индивидуальный предприниматель Константин Селетков. Крематорий «Ветритуал» расположен по адресу ул. Гальперина, 6 в Кировском районе.

Центр предлагает услуги по общей и индивидуальной кремации животных. Стоимость зависит от размера животного: например, кремация грызунов и домашних птиц обойдётся в 2000 руб., кошек — в 2500 руб., собак — от 3000 руб.

Портал «Мой бизнес» сообщает, что предприятие Константина Селеткова было создано на средства, полученные от образовательной программы «Начни своё дело». Стартовое финансирование составило 107 тыс. руб.

В будущем предприниматель планирует создать «Сквер памяти» — место, где каждое дерево будет названо именем питомца, чей прах послужит удобрением для растения.

Согласно данным 2 ГИС, центр кремации «Ветритуал» — второе подобное частное предприятие в Перми. Первый крематорий для животных «Зоопрах» на ул. Калинина, 32а был создан девять лет назад.

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